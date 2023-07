Os clubes portugueses receberam um total de 6,303 milhões de dólares (5,4 milhões de euros) ao abrigo do Programa de Benefícios para Clubes da FIFA, que distribuiu um total de 209 milhões de dólares (€187M pelos 440 clubes que tiveram jogadores ao serviço das respetivas seleções nacionais durante o Mundial 2022 nas fases de apuramento para a competição.

Em Portugal, a verba foi distribuída por 14 clubes, com o Benfica, que teve dois campeões do Mundo, a ser o que mais arrecadou: ao todo, os encarnados tiveram direito a 1,961 milhões de dólares (€1,75M). Recorde-se que o Benfica tinha no plantel dois jogadores que acabaram por sagrar-se campeões mundiais. Nicolás Otamendi e Enzo Fernández. O primeiro deu a ganhar ao Benfica qualquer coisa como 323,5 mil euros, enquanto Enzo, posteriormente transferido para o Chelsea, deu às águias 117,4 mil euros.

O FC Porto foi o segundo clube nacional da lista, com 1,712 milhões de dólares (€1,53M) e o Sporting fechou o pódio dos que mais receberam em Portugal, com 1,314 milhões de dólares (€1,18M).

Entre as equipas, 13 competiam na Liga, sendo o Moreirense, então promovido, a única equipa pertencente ao segundo escalão.

O valor destinado a Portugal representou 3,97 por cento da verba alocada pela FIFA à UEFA, a confederação que mais dinheiro recebeu: 159 milhões de dólares (€142M) distribuídos por 275 clubes.

A Federação inglesa foi a associação que teve direito a mais dinheiro: 37,7 milhões de dólares (€33,7M), substancialmente à frente da Federação Espanhola (€21,7M), Federação alemã (€18,8M), Federação italiana (€16,1M) e Federação francesa, com 1,5 milhões de euros.

O Manchester City encabeça a lista dos clubes que mais lucraram com a cedência de jogadores às seleções: 4,1 milhões de euros, ligeiramente mais do que o Barcelona e o Bayern Munique, que completaram o pódio.