Com Jan Vertonghen a titular, a Bélgica entrou esta noite com o pé direito na qualificação para o Mundial 2022 (pode ver aqui as classificações dos grupos), ao vencer o País de Gales, por 3-1.

A jogar em casa, a formação capitaneada pelo defesa do Benfica até entrou a perder, fruto de um golo de Harry Wilson, aos dez minutos, após assistência de Gareth Bale.

Aos 22 minutos, chegou o empate, da autoria de um dos suspeitos do costume: Kevin de Bruyne, com um belo remate de meia-distância, fez o 1-1, antes de Thorgan Hazard operar a reviravolta aos 28 minutos, com assistência de Meunier.

No segundo tempo, aos 73 minutos, Lukaku, de penálti, fixou o resultado final.

Uma das grandes surpresas da noite aconteceu em França, onde a seleção local, campeã mundial em título, empatou frente à Ucrânia.

Antoine Griezmann deu liderança à formação gaulesa aos 19 minutos, com um grande golo, mas Kimpembe, com um autogolo, traiu os les bleus e deu um ponto à equipa ucraniana.

O golaço de Griezmann:

A Eslovénia, com Sporar, avançado do Sp. Braga, no onze, triunfou na receção à Croácia: Sandi Lovric, aos 15 minutos, apontou o único golo do encontro.

Outros resultados da noite:

Chipre-Eslováquia, 0-0

Estónia-República Checa, 2-6

Finlândia-Bósnia e Herzegovina, 2-2

Gibraltar-Noruega, 0-3

Letónia-Montenegro, 1-2

Malta-Rússia, 1-3