A Bélgica não foi além de um empate na República Checa em jogo da segunda jornada do grupo E de qualificação para o Mundial de 2022.

Com o benfiquista Jan Vertonghen na equipa titular e a jogar durante os 90 minutos, a Rep. Checa marcou primeiro, por Lukas Provod, aos 50m, mas Lukaku resgatou um ponto para os belgas dez minutos depois.

No outro jogo do grupo a Bielorrussia venceu em casa a Estónia por 4-2.

Com estes resultados, Rep. Checa e Bélgica lideram o grupo, ambos com quatro pontos, enquanto a Bielorrússia é terceira, com três pontos.