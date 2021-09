Momento fantástico de Roman Yaremchuk com a seleção da Ucrânia. Na fase inicial do jogo no Cazaquistão, a contar para a qualificação do Mundial 2022, o avançado do Benfica fez uma receção dupla no peito e encheu o pé para fazer um extraordinário golo.



Vale a pena apreciar os gestos técnicos perfeitos do atacante recém-chegado ao Benfica: