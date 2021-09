O presidente em funções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, criticou a ação levada a cabo pela Anvisa (a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil) que interrompeu o Brasil-Argentina em conjunto com a Polícia Federal.



«A Anvisa excedeu os limites do bom senso. Poderia ter evitado tudo isto. Todos apanharam um susto. Este episódio é lamentável. O Brasil-Argentina desperta interesse em todo o mundo. Há três dias que a Anvisa já estava a acompanhar a seleção argentina. Causou-nos estranheza a Anvisa só agir depois de o jogo ter começado. Em momento algum a CBF participou, através de quem quer que seja, para retirar atletas à equipa da Argentina. Muito pelo contrário. A CBF respeita as normas sanitárias, mas esta situação é entre a CONMEBOl e a Anvisa. Ainda antes da partida começar, o delegado disse que havia autorização para jogar e só depois serem deportados. Mas depois, por um motivo que desconhecemos, mudaram de ideias», disse, citado pelo Globo Esporte.



Ednaldo Rodrigues é o presidente da CBF em funções depois de o atual presidente, Rogério Caboclo, ter sido suspenso por acusações de assédio sexual a um funcionária da federação.