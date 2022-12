O Brasil tornou-se esta segunda-feira a primeira seleção a utilizar 26 jogadores numa só edição de um Mundial.

O selecionador brasileiro, Tite, havia utilizado 25 futebolistas na fase de grupos, e esta noite, na goleada imposta à Coreia do Sul, nos oitavos de final, fez estrear também Wewerton: o guarda-redes do Palmeiras entrou a dez minutos do fim.

Refira-se, de resto, que esta é a primeira vez que cada seleção pode ter um plantel composto por 26 elementos. Até aqui, apenas podiam ser convocados 23 jogadores.

