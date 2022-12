Casemiro estava destroçado no final do jogo com a Croácia que fitou o afastamento do Brasil do Campeonato do Mundo no desempate por grandes penalidades. Mais do que a derrota, o jogador do Manchester United não aceita a forma como a canarinha perdeu uma eliminatória que estava a vencer aos 117 minutos do prolongamento.

O médio brasileiro do Manchester United teve dificuldade em encontrar palavras quando chegou à zona mista, até porque será difícil ter nova oportunidade para conquistar o ceptro mundial.

«Tenho 30 anos. Claro que há sempre os mais novos, mas eu tenho 30 anos, vivo o meu melhor momento da carreira, estou muito feliz no clube em que estou. Perdi uma oportunidade, mas precisamos de ver, principalmente porque vai entrar um novo treinador agora. Precisa ter o respeito. Momento difícil para falar, mas não temos que pensar nisso agora. É ter tranquilidade e cabeça», começou por destacar.

O Brasil apostava forte no «hexa», portanto a desilusão é proporcional às expetativas geradas. «Todas as derrotas são dolorosas, principalmente quando tens um objetivo, um sonho, quando tens um trabalho de quatro anos para este momento. Porém é difícil encontrar palavras. É levantar a cabeça, a vida segue. Estamos tristes, tenho a certeza que todo o grupo deu o melhor. Ficamos chateados principalmente pela forma como aconteceu. Estava na nossa mão. Escapou ali. Momento difícil, mas temos que ter tranquilidade e a vida que tem de seguir», acrescentou.

O Brasil, como tem acontecido nos últimos Mundiais, voltou a ser afastado por uma seleção europeia. «Normal. A Europa tem mais equipas na competição, por isso jogas mais vezes contra equipas europeias. Quando vai afunilando vão entrando mais equipas europeias. Mas penso que não tem a ver com equipas europeias. Estávamos a trabalhar, a acreditar, com um bom ambiente, mas são coisas que acontecem no futebol», destacou ainda.