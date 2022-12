O golo de Richarlison (um pontapé de moinho) frente à Sérvia foi eleito o melhor golo do Mundial 2022, anunciou a FIFA nesta sexta-feira.

Com o golo apontado na primeira jornada do Grupo G, o avançado brasileiro bateu a concorrência do médio do Benfica Enzo Fernández (Argentina) e do ex-FC Porto Vincent Aboubakar (Camarões).

Os golos de Al-Dawsari (Arábia Saudita), Neymar (Brasil) Gakpo (Países Baixos), Luis Chávez (México), Mbappé (França) e Seung-Ho (Coreia do Sul) também estavam na disputa pela distinção.

Reveja o golaço de Richarlison: