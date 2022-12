Houve muitos golos no Brasil-Coreia do Sul, todos eles de nota artística, e houve também muita dança: do balneário para o relvado, a alegria dos jogadores brasileiros foi contagiante.

Essa alegria prolongou-se até ao selecionador Tite, que dançou com Richarlison nos festejos do 3-0. No entanto, houve quem não tivesse gostado: Roy Keane.

Um dos comentadores da ITV durante o Mundial 2022, o antigo internacional irlandês defendeu que esse comportamento é um desrespeito para os adversários.

«Não acredito no que estou a ver. Nunca vi tanta dança. É como assistir ao Strictly Come Dancing [um concurso de dança com famosos]. Eu sei que é a cultura brasileira, mas acho mesmo um desrespeito para com o adversário», afirmou.

«Já marcaram quatro golos e dançaram nas quatro vezes. A primeira dancinha, ou seja lá o que aquilo for, tudo bem. Mas depois o treinador [Tite] também se envolve. Não fico feliz com isso. Não acho que seja bom», acrescentou.

O Brasil, recorde-se, venceu a Coreia do Sul, de Paulo Bento, por 4-1, e apurou-se para quartos de final do Mundial 2022.