Alex Sandro é baixa confirmada na seleção do Brasil para o jogo frente aos Camarões, da terceira e última jornada do grupo G do Mundial 2022.

O lateral-esquerdo da Juventus, antigo jogador do FC Porto, tem uma lesão no quadril esquerdo, segundo informação de Rodrigo Lasmar, médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

«O atleta não terá condições na próxima partida frente aos Camarões e seguirá em tratamento para que possamos recuperá-lo o quanto antes», disse, numa nota que pode ler-se no site da CBF.

Neymar e Danilo, com lesões no tornozelo, também são baixas confirmadas para essa partida com os camaroneses. O Brasil, diga-se, já está apurado.