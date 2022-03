Num encontro em que já pouco se decidia, o Brasil goleou a Bolívia por 4-0, garantindo o primeiro lugar da zona sul-americana de qualificação para o Mundial do Qatar, ao somar mais seis pontos do que a Argentina, que empatou no Equador.

Na última madrugada, em La Paz, a canarinha marcou através de um bis de Richarlison (45m e 90+1m), um golo de Lucas Paquetá (24m) e outro de Bruno Guimarães (66m).

O Brasil leva conta agora com 14 vitórias e três empates e segue invicto na tabela, tendo ainda um encontro por disputar, diante da Argentina, já que este havia sido interrompido, mas ainda não tem data para se realizar.

