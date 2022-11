Soaram os alarmes no Brasil. Neymar saiu lesionado do encontro a dez minutos do final do encontro contra a Sérvia e não escondeu as lágrimas já no banco.



O jogador do PSG ficou com o tornozelo direito inchado na sequência de uma disputa de bola com o sérvio e fez gelo ainda no banco de suplentes. Após a partida, o médico do Escrete fez um ponto de situação sobre a condição física do avançado.



«Ele teve uma entorse no tornozelo direito, que já inchou um pouco. É importante ver como é que ele vai responder. Já começámos o tratamento e precisamos de ter calma e paciência. Neymar com o Mundial em risco? É muito cedo para dizer isso. É preciso calma e ver como será a sua evolução», disse Rodrigo Lasmar, à rádio Itatiaia.





O tornozelo de Neymar após o Brasil-Sérvia.