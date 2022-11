Danilo e Neymar vão falhar os dois próximos jogos do Brasil no Mundial 2022, os restantes da fase de grupos, devido a lesão, informa a generalidade da imprensa brasileira.

Os exames médicos realizados esta sexta-feira pelos jogadores revelaram o pior cenário, sendo que o lateral da Juventus sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto o craque do PSG está a contas com uma lesão ligamentar no tornozelo direito.

Segundo Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, os atletas estão «em tratamento» e a avaliação «será diária». «É muito importante termos muita calma e tranquilidade», pediu, citado pelo Globoesporte.

«Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com o objetivo de tentar recuperar a tempo para esta competição», acrescentou.

Os dois futebolistas, recorde-se, lesionaram-se no triunfo frente à Sérvia (2-0) e Neymar teve mesmo de ser substituído, mas Danilo continuou em campo até ao apito final.

O selecionador do escrete, Tite, disse estar confiante para que o camisola 10, que saiu em lágrimas e com o tornozelo inchado, ainda jogue neste Mundial.

Na segunda jornada do Grupo B, o Brasil defronta a Suíça (segunda-feira), fechando a fase de grupos com um duelo com os Camarões (sexta-feira).

O ponto de situação clínico dos dois jogadores: