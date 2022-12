Passou despercebido na transmissão televisiva, mas não passou despercebido aos fotojornalistas presentes no Estádio 974, no Qatar, para testemunharem o duelo entre o Brasil e a Coreia do Sul, dos oitavos de final do Mundial 2022.

Aquando do momento do segundo golo brasileiro, anotado por Neymar, o número dez da canarinha correu para as bancadas para abraçar Alex Telles, antigo jogador do FC Porto que é um dos convocados de Tite. O lateral lesionou-se e não joga mais, daí a atenção especial de Neymar para com o companheiro de equipa.

Nas redes sociais, Alex Telles partilhou fotografias do momento e enalteceu o gesto. «Simplesmente Neymar», escreveu.

Recorde-se que o Brasil goleou a Coreia do Sul por 4-1 e qualificou-se para os quartos de final do Mundial, eliminatória na qual vai defrontar a Croácia.

