Foi com mais futebol espetáculo que o Brasil chegou à goleada diante da Coreia do Sul, ainda na primeira parte do duelo dos oitavos de final do Mundial 2022.

Primeiro, foi Richarlison a fazer o gosto ao pé, numa belíssima jogada com muita nota artística. O avançado do Tottenham fez a dança habitual do Pombo e contou a ajuda de... Tite.

Depois foi Lucas Paquetá a fazer o 4-0, após um grande passe de Vinícius Jr.

