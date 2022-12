O grande golo de Neymar já no prolongamento do Croácia-Brasil parecia ser suficiente para dar à seleção sul-americana o apuramento para as meias-finais do Mundial 2022, mas a resposta de Petkovic escassos minutos depois e o maior acerto da seleção europeia no desempate por penáltis deixou os brasileiros pelo caminho.

Após o jogo, a estrela do escrete e do Paris Saint-Germain não escondeu as lágrimas de desilusão, mas pelo caminho ainda esboçou um ligeiro sorriso e deu um abraço ao pequeno Leonardo, um dos filhos o extremo croata Ivan Perisic e que foi ter com ele em pleno relvado para o cumprimentar e estar, quem sabe, perto de um dos seus ídolos.

O momento foi captado da bancada por um jornalista do The Athletic.