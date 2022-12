Foi com muita classe que Neymar Júnior ampliou a vantagem do Brasil frente à Coreia do Sul, em jogo dos oitavos de final do Mundial 2022.

Ao minuto 13, já depois do 1-0 de Vinícius, o número dez do escrete dispôs de um penálti e não desperdiçou. Mesmo perante o esforço do guardião coreano, Kim Seung-Gyu, que se encostou inclusivamente a um poste para tentar destabilizar Neymar.

Antes, havia sido Vinícius a fazer o gosto ao pé. Depois da jogada de Raphinha no lado direita, a bola sobrou para o extremo do Real Madrid que, com classe, abriu o marcador frente à equipa de Paulo Bento.

