Lionel Scaloni referiu que as autoridades de saúde brasileiras queriam «deportar» os seus jogadores, nomeadamente Emiliano Martínez, Buendia, Lo Celso e Romero durante o Brasil-Argentina. Lembre-se que agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil e da Polícia federal entraram no relvado quando o jogo decorria.



«Quero que o nosso país entenda o que aconteceu. Fico muito triste pelo que acabou de acontecer. Não estou à procura de culpados. O que deveria ter sido uma festa para todos com os melhores jogadores do mundo e termina assim. Como treinador tenho de defender os meus jogadores: vieram dizer que os queriam deportar e se os têm de levar, não posso permiti-lo. Em nenhum momento alguém nos disse que não poderíamos jogar. O delegado da CONMEBOL disse-me para irmos para o balneário e foi o que fizemos. Queríamos jogar assim como o Brasil», disse, citado pelo jornal «Clarín».

Segundo as autoridades, os jogadores em questão não comunicaram, na resposta ao questionário, a passagem por Inglaterra, o que foi entendido com uma violação das normas sanitárias em vigor no Brasil. Apesar disso, cita a imprensa brasileira, receberam luz verde da parte da CONMEBOL e da CBF para poderem estar no jogo.

Isto já depois de a Anvisa ter notificado a Polícia Federal por declarações falsas dos quatro atletas.

A lei brasileira determina quarentena obrigatória de 14 dias para estrangeiros que tenham estado no Reino Unido nos últimos 14 dias, o que sucedeu com os referidos jogadores que representam West Ham, Aston Villa e Tottenham.