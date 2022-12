Marcelo Brozovic terminou o Japão-Croácia com 16,64 quilómetros.

Tratar-se-á de um máximo na história dos Mundiais desde que há registos de distâncias percorridas por jogo e foi devidamente assinalado pela Federação Croata com um apontamento bem-disposto: «Dizem que visto nas ruas de Doha ainda a correr.»

Brozovic, refere ainda o organismo, superou o anterior recorde que estava também na posse dele e que foi estabelecido nas meias-finais do Mundial 2018 diante de Inglaterra: 16,3 quilómetros também ao cabo de 120 minutos.

Previous #FIFAWorldCup record holder

🔸 Marcelo Brozović



New #FIFAWorldCup record holder

🔸 Marcelo Brozović



The word is he was seen in the streets of Doha, still running! 🏃‍♂️#Qatar2022 #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/naFMEu5Cun