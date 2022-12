Declarações do futebolista português Bruno Fernandes, na zona mista do Estádio Lusail, após a goleada de Portugal sobre a Suíça, por 6-1, nos oitavos de final do Mundial 2022:

«Independentemente do resultado contra a Coreia, fizemos um bom jogo. Sofremos um golo a acabar, que manchou um bocadinho a exibição muito boa da equipa e acho que tem sido uma constante nossa. As críticas podem estar lá, nos resultados menos bons, numas prestações menos boas, mas acho que no geral as prestações têm sido muito boas e há que continuar assim, com este espírito, com esta entreajuda, com esta força, porque o coletivo vai ganhar mais jogos assim.»

«A equipa está como estava quando perdeu 2-1 contra a Coreia. O espírito da equipa não abalou, continuou forte. Sabemos do que somos capazes, independentemente dos resultados. Seguir as ideias do treinador, do grupo, daquilo que é melhor para coletivamente conseguir bons resultados.»