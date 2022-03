Mês e meio depois do embate na final da CAN, Egito e Senegal voltaram a defrontar-se, com um desfecho diferente: foram os egípcios que venceram.

Na primeira mão do play-off de acesso ao Mundial 2022, a seleção orientada pelo português Carlos Queiroz triunfou por 1-0.

Um autogolo de Saliou Ciss resolveu o jogo logo aos quatro minutos da partida.

Já a Nigéria, com o portista Zaidu no onze titular, empatou em casa do Gana, numa partida sem golos.

O lateral-esquerdo foi substituído aos 74 minutos. No lado ganês, Abdul Mumin, defesa do Vitória de Guimarães, não saiu do banco.

A segunda mão deste play-off joga-se na próxima terça-feira.