O Maisfutebol vai acompanhar, em permanência, o Mundial 2022, que se realizar no Qatar e que começa domingo, dia 20.

Para isso, criou uma página dedicada em exclusivo ao torneio, com toda a informação relevante. Calendário, equipas, jogadores, classificações e jogos ao minuto para que não lhe falte nenhuma informação.

Esta competição traz também a repetição da parceria com o jornal britânico “The Guardian”.

O Maisfutebol foi, mais uma vez, o jornal escolhido para representar Portugal na Guardian Experts’ Network, que consiste numa rede de jornais internacionais, cada um de seu país, em que é feito um perfil da federação e de todos os 26 jogadores convocados de cada seleção em competição. Um Guia completo, todo ele em português, e que pode aceder na app e no site do Maisfutebol.

No site, se entrar normalmente na página principal do Maisfutebol, tem um cabeçalho que o leva para a página exclusiva do Mundial 2022 e onde tem toda a informação.

Na App, no canto inferior direito, onde costuma ter o Guia da Liga, tem agora o Guia do Mundial, quer em Android, quer em iOS desde que tenha a atualização automática ativada. Caso não tenha atualizações automáticas ativas não há problema: basta fazê-lo manualmente que fica com o Guia.

O Maisfutebol leva até si o Qatar 2022.