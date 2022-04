O Mundial 2022, no Qatar, arranca a 21 de novembro e termina a 18 de dezembro e esta sexta-feira foi conhecida a constituição dos grupos, no sorteio realizado em Doha.

Nesta altura, as seleções já conhecem as datas para os respetivos encontros na fase de grupos e também já são conhecidas as datas de todas as eliminatórias até à final.

O jogo de abertura da prova, o Qatar-Equador, já tem tanto hora, como estádio definido. Nos restantes jogos da fase de grupos, as seleções ainda estão à espera de saber a que horas e em que estádio jogam. Dos oitavos de final até à final, também já há horas e recintos definidos.

Nota: horários de Portugal Continental, mais três horas no Qatar.

O CALENDÁRIO COMPLETO DO MUNDIAL 2022:

Fase de grupos

Segunda-feira, 21 de novembro:

Grupo A (1.ª Jornada): Qatar-Equador (10h00)

Grupo A (1.ª Jornada): Senegal-Países Baixos

Grupo B (1.ª Jornada): Inglaterra-Irão

Grupo B (1.ª Jornada): Estados Unidos-País de Gales/Escócia/Ucrânia

Terça-feira, 22 de novembro:

Grupo C (1.ª Jornada): Argentina-Arábia Saudita

Grupo C (1.ª Jornada): México-Polónia

Grupo D (1.ª Jornada): França-Austrália/Emirados Árabes Unidos/Peru

Grupo D (1.ª Jornada): Dinamarca-Tunísia

Quarta-feira, 23 de novembro:

Grupo E (1.ª Jornada): Espanha-Costa Rica/Nova Zelândia

Grupo E (1.ª Jornada): Alemanha-Japão

Grupo F (1.ª Jornada): Bélgica-Canadá

Grupo F (1.ª Jornada): Marrocos-Croácia

Quinta-feira, 24 de novembro:

Grupo G (1.ª Jornada): Brasil-Sérvia

Grupo G (1.ª Jornada): Suíça-Camarões

Grupo H (1.ª Jornada): PORTUGAL-Gana

Grupo H (1.ª Jornada): Uruguai-Coreia do Sul

Sexta-feira, 25 de novembro:

Grupo A (2.ª Jornada): Qatar-Senegal

Grupo A (2.ª Jornada): Países Baixos-Equador

Grupo B (2.ª Jornada): Inglaterra-Estados Unidos

Grupo B (2.ª Jornada): País de Gales/Escócia/Ucrânia-Irão

Sábado, 26 de novembro:

Grupo C (2.ª Jornada): Argentina-México

Grupo C (2.ª Jornada): Polónia-Arábia Saudita

Grupo D (2.ª Jornada): França-Dinamarca

Grupo D (2.ª Jornada): Tunísia-Austrália/Emirados Árabes Unidos/Peru

Domingo, 27 de novembro:

Grupo E (2.ª Jornada): Espanha-Alemanha

Grupo E (2.ª Jornada): Japão-Costa Rica/Nova Zelândia

Grupo F (2.ª Jornada): Bélgica-Marrocos

Grupo F (2.ª Jornada): Croácia-Canadá

Segunda-feira, 28 de novembro:

Grupo G (2.ª Jornada): Brasil-Suíça

Grupo G (2.ª Jornada): Camarões-Sérvia

Grupo H (2.ª Jornada): PORTUGAL-Uruguai

Grupo H (2.ª Jornada): Coreia do Sul-Gana

Terça-feira, 29 de novembro:

Grupo A (3.ª Jornada): Países Baixos-Qatar

Grupo A (3.ª Jornada): Equador-Senegal

Grupo B (3.ª Jornada): País de Gales/Escócia/Ucrânia-Inglaterra

Grupo B (3.ª Jornada): Irão-Estados Unidos

Quarta-feira, 30 de novembro:

Grupo C (3.ª Jornada): Polónia-Argentina

Grupo C (3.ª Jornada): Arábia Saudita-México

Grupo D (3.ª Jornada): Tunísia-França

Grupo D (3.ª Jornada): Austrália/Emirados Árabes Unidos/Peru-Dinamarca

Quinta-feira, 1 de dezembro:

Grupo E (3.ª Jornada): Japão-Espanha

Grupo E (3.ª Jornada): Costa Rica/Nova Zelândia-Alemanha

Grupo F (3.ª Jornada): Croácia-Bélgica

Grupo F (3.ª Jornada): Canadá-Marrocos

Sexta-feira, 2 de dezembro:

Grupo G (3.ª Jornada): Camarões-Brasil

Grupo G (3.ª Jornada): Sérvia-Suíça

Grupo H (3.ª Jornada): Coreia do Sul-PORTUGAL

Grupo H (3.ª Jornada): Gana-Uruguai

Oitavos de Final

Sábado, 3 de dezembro:

Jogo 49: 1.º Grupo A – 2.º Grupo B, 15h00 (Khalifa International)

Jogo 50: 1.º Grupo C – 2.º Grupo D, 19h00 (Al Rayyan)

Domingo, 4 de dezembro:

Jogo 51: 1.º Grupo B – 2.º Grupo A, 19h00 (Al Bayt)

Jogo 52: 1.º Grupo D – 2.º Grupo C, 15h00 (Al Thumama)

Segunda-feira, 5 de dezembro:

Jogo 53: 1.º Grupo E – 2.º Grupo F, 15h00 (Al Janoub)

Jogo 54: 1.º Grupo G – 2.º Grupo H, 19h00 (Ras Abu Aboud)

Terça-feira, 6 de dezembro:

Jogo 55: 1.º Grupo F – 2.º Grupo E, 15h00 (Education City)

Jogo 56: 1.º Grupo H – 2.º Grupo G, 19h00 (Lusail)

Quartos de Final

Sexta-feira, 9 de dezembro:

Jogo 57: Vencedor Jogo 49 – Vencedor Jogo 50, 19h00 (Lusail)

Jogo 58: Vencedor Jogo 53 – Vencedor Jogo 54, 15h00 (Education City)

Sábado, 10 de dezembro:

Jogo 59: Vencedor Jogo 51 – Vencedor Jogo 52, 19h00 (Al Bayt)

Jogo 60: Vencedor Jogo 55 – Vencedor Jogo 56, 15h00 (Al Thumama)

Meias-Finais

Terça-feira, 13 de dezembro:

Jogo 61: Vencedor Jogo 57 – Vencedor Jogo 58, 19h00 (Lusail)

Quarta-feira, 14 de dezembro:

Jogo 62: Vencedor Jogo 59 – Vencedor Jogo 60, 19h00 (Al Bayt)

Jogo de 3.º e 4.º lugares

Sábado, 17 de dezembro:

Vencido Jogo 61 – Vencido Jogo 62, 15h00 (Khalifa International)

Final

Domingo, 18 de dezembro:

Vencedor Jogo 61 – Vencedor Jogo 62, 15h00 (Lusail)