A seleção camaronesa divulgou esta quarta-feira os 26 jogadores escolhidos para representa o país no Campeonato do Mundo.

Das escolhas do selecionador Rigobert Song, destaque para a inclusão do ex-portista Vincent Aboubakar, do guarda-redes do Inter, Andre Onana, e do avançado do Bayern, Eric Maxim Choupo-Moting.

Os Camarões estão inseridos no grupo G do Mundial2022, juntamente com Brasil, Suíça e Sérvia.

Os 26 eleitos dos Camarões para o Mundial:

Guarda-redes: Simon Ngapandouetnbu (Marselha), Devis Epassy (Abha) e Andre Onana (Inter)

Defesas: Nicolas Nkoulou (Aris), Nouhou Tolo (Seattle Sounders), Oliver Mbaizo (Philadelphia Union), Collins Fai (Al-Tai), Jean-Charles Castelletto (Nantes), Enzo Ebosse (Udinese) e Christopher Wooh (Rennes)

Médios: Olivier Ntcham (Swansea), Pierre Kunde (Olympiakos), Martin Hongla (Hellas Verona), Samuel Gouet (Mechelen), Gael Ondoa (Hannover) e Andre-Franck Zambo-Anguissa (Nápoles)

Avançados: Moumi Ngamaleu (Dínamo Moscovo), Jerome Ngom Mbekeli (Apejec), Jean-Pierre Nsame (Young Boys), Georges-Kevin Nkoudou (Besiktas), Vincent Aboubakar (Al-Nassr), Karl Toko Ekambi (Lyon), Bryan Mbeumo (Brentford) e Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern)