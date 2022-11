O guarda-redes Andre Onana ficou de fora do encontro dos Camarões frente à Sérvia, referente à segunda jornada do grupo G do Mundial 2022, por razões disciplinares.



«O Onana foi afastado do grupo. Ele complicou um pouco a nossa vida», explicou fonte da federação camaronesa de futebol à AFP.



A não inclusão do guardião na equipa titular de Rigobert Song causou surpresa, uma vez que este tinha sido titular no primeiro jogo contra a Suíça. De resto, o motivo do afastamento do jogador do Inter de Milão não foi explicado pelo órgão federativo, embora a imprensa internacional escreva que este alegadamente discutiu com o selecionador sobre o estilo de jogo da equipa.



Para já não é claro se o castigo a Onana se aplica a este jogo ou se é para o que resta do Mundial 2022.