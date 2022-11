Andre Onana esteve ausente do Camarões-Sérvia por motivos disciplinares, confirmou antes do encontro a federação camaronesa.



Após o empate a três golos, o selecionador Rigobert Song confirmou o afastamento do guarda-redes, embora sem detalhar o que motivou o castigo.



«Brasil? Acreditamos. Não viemos ao Mundial fazer número ou só para participar. A seleção de Camarões ainda tem uma palavra a dizer mesmo sabendo que o Brasil tem uma grande equipa. Onana? É um jogador muito importante, mas temos de nos focar no grupo e não nas individualidades. É preciso disciplina e quando não cumpres os critérios da disciplina, tens de assumir. Para já, jogamos com os que querem defender as cores do país», disse, em conferência de imprensa, citado pelo L'Équipe.



Devis Epassy foi quem ocupou o lugar de Onana na baliza de Camarões frente à Sérvia.