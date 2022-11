O selecionador do Canadá anunciou este domingo os 26 eleitos para o Campeonato do Mundo, que terá início no próximo dia 20, no Qatar.

Dos escolhidos por John Herdman, destaque para inclusão dos «portugueses» Stephen Eustáquio (FC Porto) e Steven Vitória (Desp. Chaves).

O Canadá que se prepara para disputar o seu segundo Campeonato do Mundo da história, está inserido no grupo F, juntamente com Bégica, Croácia e Marrocos.

Os 26 convocados da seleção canadiana:

Guarda-redes: Milan Borjan, James Pantemis e Dayne St. Clair

Defesas: Sam Adekugbe, Derek Cornelius, Alistair Johnston, Richie Laryea, Kamal Miller, Steven Vitória e Joel Waterman

Médios: Stephen Eustáquio, Liam Fraser, Atiba Hutchinson, Mark-Anthony Kaye, Ismael Kone, Jonathan Osorio, Samuel Piette e David Wotherspoon

Avançados: Tajon Buchanan, Lucas Cavallini, Jonathan David, Alphonso Davies, Junior Hoilett, Cyle Larin, Liam Millar e Ike Ugbo