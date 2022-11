Apesar da derrota contra a Bélgica, o selecionador do Canadá mostrou-se confiante para o próximo jogo contra a Croácia. O orgulho pelo que os canadianos fizeram era tanto que John Herdman enganou-se no nome do próximo adversário e soltou um palavrão. Mas a ideia que o técnico queria passar ficou bem compreendida.



«Disse aos jogadores que eles pertenciam aqui [ao Mundial]. Agora vamos f***** a Coreia... Croácia! É tão simples quanto isso», referiu o técnico de 48 anos.

Recorde-se que o Canadá disputou o primeiro jogo num Campeonato do Mundo, 36 anos depois da última presença. Depois da Bélgica, a equipa canadiana vai jogar contra Croácia e Marrocos.