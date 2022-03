36 anos depois, o Canadá vai marcar presença num Campeonato do Mundo de futebol.

Este domingo, a seleção canadiana venceu a Jamaica, por 4-0, e selou o apuramento para o Mundial do Qatar a uma jornada do fim da fase de qualificação.

Em Toronto, nem as temperaturas negativas condicionaram a exibição dos canadianos, que contaram com o portista Stephen Eustáquio no onze titular.

E foi precisamente do pé direito do médio do FC Porto que saiu o 1-0: Eustáquio isolou Cyle Larin e o avançado do Besiktas não desperdiçou perante o guarda-redes adversário.

A um minuto do intervalo, Tajon Buchanan fez o 2-0 e deixou os homens da casa bastante mais tranquilos para a segunda parte.

O Canadá, que também costuma contar com Steven Vitória (Moreirense) no plantel, geriu a vantagem e nos últimos dez minutos fez mais dois golos, para engrandecer a festa: Junior Hoilett fez o 3-0 aos 87 minutos, Mariappa, com um autogolo, fechou as contas aos 88.

Depois do México86, o Canadá vai viver no Qatar a segunda presença no Mundial na sua história. Estados Unidos da América, México e Costa Rica disputam as duas vagas diretas que restam na zona de qualificação da Concacaf, a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe.

Quem vibrou com o apuramento foi Alphonso Davies, internacional canadiano que não foi convocado por problemas físicos. O lateral do Bayern Munique não conteve as lágrimas ao ver o feito da sua seleção.

[artigo atualizado]