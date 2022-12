O treinador português Carlos Carvalhal considerou, este domingo, que Portugal, não sendo favorito à conquista do Mundial 2022, pode vencer a prova no Qatar, defendendo que «não há nenhuma super equipa» na competição.

«Portugal é uma equipa talhada para estas competições, é uma equipa equilibrada, que joga com muitos médios e que, sem ser exuberante, tem um nível equilibrado, sobretudo nos jogos de “mata-mata”. Tudo pode acontecer. Pode ser eliminado, sim, mas também pode chegar à final e vencer, porque é uma equipa que tem esse perfil. Não há nenhuma super equipa no Mundial e, mesmo sem ser favorito, coloco Portugal como um dos candidatos a ir longe e, quiçá, vencer», afirmou o técnico dos espanhóis do Celta de Vigo, à margem de uma cerimónia que decorreu no Theatro Circo, em Braga.

Portugal joga os oitavos de final às 19 horas de terça-feira, frente à Suíça.

Carvalhal abordou ainda o campeonato português, defendendo que, apesar da vantagem de oito pontos do líder Benfica para o segundo classificado, o FC Porto, ainda nada está decidido.

«Este é um campeonato com algumas assimetrias em relação ao passado, devido à paragem atual e nunca sabemos o que vem a seguir. Há alguma irregularidade de Sporting e FC Porto neste início, mas tendem a ser regulares com o decorrer do campeonato, assim como o Sporting de Braga, que pode incluir-se neste lote de candidatos. O Benfica tem uma vantagem grande e tem boa equipa, mas não está nada decidido. Vai haver campeonato até ao fim», perspetivou o técnico, que este domingo cumpre 57 anos e que mostrou satisfação com a experiência no Celta até ao momento.

«Este projeto é a minha cara. Tal como o Sporting de Braga, o Celta era a equipa que mais acompanhava há alguns anos, que via mais vezes no estádio, tinha uma afinidade. Depois, estamos a falar da La Liga e também a forma como o clube está estruturado. É um projeto de futuro, bom, estou relativamente próximo de casa, mas fundamentalmente o projeto desportivo é fantástico. E, mais do que tudo, ser escolhido por uma personalidade do futebol como é o Luís Campos só pode ser motivo de orgulho. Estou com muita vontade de corresponder», afirmou.

Carvalhal recebeu, este domingo, a medalha Grau Ouro, numa cerimónia em que a Câmara Municipal de Braga atribuiu 43 medalhas de mérito municipais a várias entidades e personalidades que se notabilizaram pelos seus feitos cívicos ou méritos profissionais.