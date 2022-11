Foi um golo com sabor amargo aquele que Christian Pulisic marcou esta terça-feira para dar o triunfo aos Estados Unidos sobre o Irão (1-0), que assegurou aos norte-americanos o segundo lugar do Grupo B e a passagem aos oitavos de final do Mundial 2022.

Aos 38 minutos, o extremo do Chelsea correspondeu da melhor forma ao cabeceamento de Sergiño Dest e empurrou a bola para as redes iraniana, mas lesionou-se ao esbarrar contra o guarda-redes adversário, Alireza Beiranvand.

Pulisic ainda tentou regressar ao jogo, mas teve de ser substituído ao intervalo, devido a uma lesão na zona abdominal.

Já no hospital, o norte-americano deixou uma mensagem aos companheiros. «Tão orgulhoso dos meus rapazes. Vou estar pronto no sábado, não se preocupem», escreveu na legenda de uma fotografia na cama da unidade de saúde.

Nos oitavos, os EUA vão defrontar os Países Baixos, vencedores do Grupo A.

O momento do golo e da lesão de Pulisic: