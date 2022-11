O avançado Christopher Nkunku lesionou-se esta terça-feira durante o treino da seleção francesa e vai falhar o Mundial 2022, confirmou a Federação daquele país em nota oficial.

Os exames realizados já durante a noite confirmaram que o jogador do Leipzig contraiu uma entorse no joelho esquerdo, após um choque com Eduardo Camavinga.

A equipa gaulesa informou ainda que já enviou um relatório médico à FIFA, de modo a que Didier Deschamps possa chamar outro jogador para completar a lista de 26 convocados para a competição no Qatar. O nome do substituto será anunciado assim que chegue a resposta positiva do organismo que tutela o futebol mundial.

Nkunku, companheiro de equipa de André Silva, soma oito internacionalizações por França. Esta época, já marcou 17 golos e apontou três assistências no Leipzig, em 23 jogos.

[artigo atualizado]