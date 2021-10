O Togo, seleção orientada pelo português Paulo Duarte, venceu esta terça-feira na deslocação à República do Congo, por 2-1, na quarta de seis jornadas do grupo H da qualificação africana para o Mundial 2022.

Em Brazzaville, os togoleses venceram com golos de Placca (43m) e Denkey (77m), face ao golo de Mbenza para a equipa congolesa, ao minuto 71.

Apesar da vitória e da subida ao segundo lugar do grupo, Togo ficou sem hipóteses de seguir para a fase decisiva de qualificação, uma vez que o Senegal selou matematicamente o primeiro lugar, ao vencer a Namíbia (1-3). Senegal tem 12 pontos, para quatro do Togo, que já só pode somar, no máximo, dez.

O resumo do Congo-Togo:

Quem também selou o primeiro lugar, mas no grupo I, para seguir para a terceira e última fase, foi a seleção de Marrocos: venceu por 4-1 na deslocação à Guiné-Conacri e chegou aos 12 pontos, oito de vantagem para a Guiné-Bissau, quando faltam disputar apenas seis pontos.

Nos outros jogos do dia na qualificação africana, a África do Sul venceu na receção à Etiópia por 1-0 e mantém a liderança do grupo G, com dez pontos, mais um do que o Gana, que venceu na deslocação a Zimbabué (0-1) e segue firme na perseguição aos sul-africanos.

No grupo A, a Argélia colocou-se em igualdade pontual com o Burquina Faso (ambas têm dez pontos), graças à goleada por 4-0 ante Níger.

Na qualificação africana para o Mundial 2022, as dez seleções vencedoras dos grupos vão depois ser emparelhadas em cinco duelos por eliminatórias, para apurar as cinco nações de África que vão à fase final.