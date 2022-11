Esteve em dúvida, mas Heung-Min Son confirmou esta quarta-feira que vai marcar presença no Mundial 2022, ao serviço da Coreia do Sul, de Paulo Bento.

O avançado do Tottenham foi submetido a uma cirurgia há cerca de uma semana para estabilizar uma fratura ao redor do olho esquerdo, mas recuperará a tempo de estar no Qatar.

«Olá a todos. Quero aproveitar para agradecer-vos a todos pelas mensagens de apoio que recebi na última semana. (...) Num momento difícil, recebi muito apoio da vossa parte. Jogar pela seleção nacional num Mundial é o sonho de qualquer criança, e eu não sou exceção. Não vou perder este Mundial», escreveu Son, nas redes sociais.

A Coreia do Sul, refira-se, integra o grupo H do Campeonato do Mundo, do qual faz parte Portugal. O duelo entre os dois países está agendado para o dia 2 de dezembro, às 15h00.