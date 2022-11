O avançado do Tottenham, Heung-Min Son, foi filmado esta quarta-feira a treinar em Doha, com a seleção da Coreia do Sul, equipado com uma máscara de proteção, depois de ter sofrido uma fratura na zona do olho esquerdo, no início de novembro, após um choque com Chancel Mbemba, do Marselha.

O jogador teve de ser sujeito a uma intervenção cirúrgica e estava com a presença no Mundial em risco, mas aparentemente poderá até estar apto para o primeiro jogo, a 24 de novembro, contra o Uruguai.

Refira-se, de resto, que a seleção de Paulo Bento está no Grupo H, o mesmo de Portugal. O técnico português já tinha alertado que a situação do extremo de 30 anos tinha de ser analisada «dia a dia».

Son, recorde-se, desfalcou o Tottenham nos três últimos jogos antes da paragem para o Mundial.

O atacante soma 104 internacionalizações e 35 golos pela Coreia do Sul.