Após ter sido eliminado nos oitavos de final do Mundial, aos pés do Brasil, Paulo Bento deixou o comando técnico da seleção da Coreia do Sul.

Por ter alcançado aquela fase na competição, o treinador português de 53 anos foi homenageado pelos vizinhos de Seul, com cartazes de agradecimento, colocados no bairro onde o português vivia.

«A Coreia avançou para os oitavos de final. Você passou por um momento difícil. Tenho orgulho em ser seu vizinho», pode ler-se numa das faixas afixadas, e partilhadas por Susana Vaz Patto, embaixadora portuguesa na Coreia do Sul.