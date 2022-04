Vinte anos depois do Coreia/Japão, Portugal e Coreia do Sul voltam a defrontar-se numa fase de grupos de um Mundial e, curiosamente, outra vez no terceiro e último jogo da primeira fase da competição. À frente dos sul-coreanos está Paulo Bento, selecionador de Portugal de 2010 a 2014 e adversário do país que agora representa a 14 de junho de 2002, dia em que a equipa das quinas foi derrotada.

O que fez até chegar ao Qatar: depois do percurso quase imaculado (cinco vitórias, um empate e 22 golos marcados e um sofrido), na 1.ª fase de grupos, a seleção de Paulo Bento foi para o Grupo A, onde assegurou com autoridade a presença no Qatar há precisamente dois meses. Terminou no segundo lugar, atrás do Irão, com 23 pontos, mais 11 do que os Emirados Árabes Unidos, que ficaram em terceiro e foram relegados para o play-off. Nesta fase venceu sete, empatou dois e perdeu apenas um jogo: o último, que permitiu aos iranianos terminarem na frente. Son Heung-min, avançado do Tottenham, é a estrela da companhia e foi o melhor marcador dos coreanos na campanha rumo ao Qatar, com 7 golos.

Presenças em Mundiais e desempenho: esta será a 11.ª presença da Coreia do Sul em Mundiais, 10.ª seguida. Só duas vezes foi além da fase de grupos. Em 2002, quando chegou até às meias-finais deixando pelo caminho Portugal, Itália e Espanha, e em 2010, quando caiu nos «oitavos» aos pés do Uruguai (adversário nesta fase de grupos).

Mano a mano com Portugal: apenas um, no Mundial 2002. A jogarem em casa, os sul-coreanos venceram por 1-0, com golo marcado por Park-Ji-sung, que viria a destacar-se anos depois no Manchester United. Quando o golo foi marcado, aos 70 minutos, Portugal jogava com nove, depois de João Vieira Pinto (27m) e Beto (66m) terem sido expulsos.