Declarações de Sérgio Costa, treinador adjunto da Coreia do Sul, na conferência de imprensa após o Coreia do Sul-Portugal (2-1), da terceira jornada do Grupo H do Mundial:

«[Apuramento] era algo que não dependia de nós e, quando não depende de nós, é mais complicado de gerir.

Concordo em pleno com o Paulo Bento. Qualidade incrível de Portugal, que tem jogadores a competir nas melhores equipas do Mundo. É extremamente difícil de defrontar esta equipa e acho que este resultado se deveu ao cumprimento do plano de jogo, que era chegar pelos corredores laterais.

Fomos melhores com bola, mais agressivos, quisemos mais e acabámos por ter aquilo que merecíamos, por tudo o que fizemos nos três jogos da fase de grupos.

É algo que nos enche de orgulho ver estes rapazes com tanta personalidade frente a seleções tão fortes. Eles merecem o que está a acontecer.

O Paulo [Bento] faz falta ao futebol, é um homem honesto, competente e vertical. É uma pessoa que faz falta ao mundo do futebol. Não tenho prazer em estar aqui [na conferência]. É uma injustiça tremenda e obviamente que ficou muito feliz [com o apuramento].»