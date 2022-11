O Costa Rica-Alemanha, da terceira jornada do Grupo E, será o primeiro jogo de um Campeonato do Mundo de Futebol dirigido por uma mulher. A francesa Stéphanie Frappart será a protagonista do momento histórico.

Frappart já tinha desempenhado funções de quarto árbitro no México-Polónia, mas agora vai liderar uma equipa de arbitragem composta por mais duas mulheres: a brasileira Neuza Back e a mexicana Karen Diaz Medina vão ser assistentes. Said Martínez, das Honduras, será o quarto árbitro.