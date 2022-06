A Costa Rica tornou-se nesta terça-feira a 32.ª e última seleção apuradas para o Campeonato do Mundo de 2022, depois de vencer a Nova Zelândia pela margem mínima (1-0), em jogo realizado no Qatar.

Joel Campbell, avançado que passou sem brilho pelo Sporting na temporada 2016/17, marcou o golo decisivo ao terceiro minuto de jogo. O avançado do Monterrey (México) correspondeu da melhor forma a um cruzamento de Jewison Bennette, extremo de apenas 17 anos.

A Nova Zelândia, que apresentou no onze um defesa-central dos quadros do Rio Ave (Nando Pijnaker) partiu de imediato em busca do empate e chegou a festejar o 1-1, depois de uma finalização de Chris Wood, ao minuto 40.

Porém, o golo do avançado do Newcastle foi anulado devido a uma falta de Garbett no início do lance.

No reatamento, o selecionador da Costa Rica fez três substituições de uma assentada. Umas das novidades foi Bryan Ruiz, atual jogador do Alajuelense que, a dois meses de celebrar o 37.º aniversário, pode disputar mais um Mundial, depois de 2014 e 2018.

Os costa-riquenhos vão disputar um Campeonato do Mundo pela sexta vez, a terceira consecutiva, após 1990, 2002, 2006, 2014 e 2018.

A Nova Zelândia teve uma noite pouco feliz no Qatar, já que ficou reduzida a dez elementos ao minuto 69, quando Kosta Barbarouses - que tinha entrado pouco antes - viu o cartão vermelho por uma entrada violenta.

Mesmo em inferioridade numérica, os neozelandeses nunca baixaram os braços e viram Keylor Navas, dono da baliza da Costa Rica, travar vários lances de perigo até final do encontro.