A seleção angolana, orientada pelo português Pedro Gonçalves, ficou retida no aeroporto internacional El Hadj Omar Bongo Ondimba em Franceville, no Gabão, durante horas denunciou a Federação Angolana de Futebol.

«Autoridades de Gabão impediram os Palancas de sair do aeroporto. Alegaram que a comitiva devia ser submetida a testes de covid, por uma equipa que vinha da cidade, mas a equipa de testagem nunca apareceu», diz uma nota da Federação, acrescentando: «A comitiva foi mantida presa numa sala sem climatização, sem cadeiras.»

«Depois de horas, forçou-se a saída, mas as autoridades impediram os angolanos de ir ao hotel, tendo permanecido no pátio do aeroporto, como mostram as imagens», denuncia a Federação Angolana.

O vice-presidente do organismo, José Carlos Miguel, explicou: «Eles colocaram militares à volta do aeroporto para que não circulemos. Isso é um absurdo.»

O presidente do Conselho Jurisdicional da Federação Angolana de Futebol, Sérgio Raimundo, também presente no local, lamentou o facto.

«É triste e lamentável o que vivemos em África. Continuamos a passar uma imagem triste de quem somos. Isso não nos dignifica enquanto africanos. Estamos confinados numa sala sem climatização e sema bancos para sentar. Não há água há para os nossos jogadores hidratarem». lamentou.

O selecionador nacional, Pedro Gonçalves, apelou à intervenção da FIFA. «É lamentável o que estamos aqui a passar. Eles ameaçaram-nos em Luanda dizendo que íamos sofrer represálias, pelo facto de termos exigido a apresentação dos seus testes antes do jogo. A FIFA e a CAF têm de intervir. É lamentável. Já sabíamos que nos iriam complicar, por isso nos preparamos bem do ponto de visto logístico. Não sabemos que horas vamos ao hotel, nem mesmo que horas vamos dormir», disse.

O jogo Angola-Gabão, da fase de qualificação para o Mundial de futebol Qatar2022, em Luanda, foi atrasado, por mais de uma hora e meia, devido à não realização dos testes à covid-19 pela seleção gabonesa em território angolano.

Ainda assim, a FIFA decidiu-se pela realização do jogo, considerando válidos os testes, que os gaboneses realizaram no seu país, dois dias antes do jogo, vencido por Angola por 3-1.

As duas seleções voltam a defrontar-se esta segunda-feira, para a 4ª jornada de apuramento ao Mundial Qatar2022, a partir das 14 horas.

No Grupo F africano de apuramento para o Mundial do Qatar, em 2022, Angola ocupa o terceiro lugar, com três pontos. O grupo é liderado pelo Egito, com sete, seguido pela Líbia, com seis, enquanto o Gabão é último, com um.