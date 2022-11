O futebolista uruguaio Edinson Cavani remeteu para o selecionador Diego Alonso as explicações para o momento da equipa sul-americana no Mundial 2022, ao fim de um empate e uma derrota no grupo H, respetivamente ante Coreia do Sul (0-0) e Portugal (2-0), que obrigam a uma vitória ante o Gana no último jogo da fase de grupos.

«Sabor amargo por perder, sabendo que temos um potencial grande para poder dar mais e perder pontos assim, no final custa, porque perder pontos num Mundial é complicado. Agora há que recuperar, sabemos que há coisas para melhorar e corrigir e preparar o próximo jogo como deve preparar-se, como uma final, porque é a hipótese de dar o passo que procuramos na primeira parte», referiu, em declarações na zona mista do Estádio Lusail, esta segunda-feira, à Telemundo.

Depois, Cavani respondeu assim, quando questionado sobre o que está a passar-se e o porquê de o Uruguai não estar a conseguir encontrar o caminho das vitórias. «Tem de perguntar isso a [Diego] Alonso. Pergunta-lhe a ele, ele pode falar-te mais taticamente do que pode acontecer. São jogos de futebol e às vezes as coisas saem e às vezes não saem. Preparar o que aí vem. São muitas coisas que às vezes se passam dentro de um campo que te levam a não ganhar um jogo. Trataremos de fazer as coisas para melhorar», referiu Cavani.

Uma resposta que faz lembrar a de Cristiano Ronaldo, na zona mista, aos jornalistas, na África do Sul, em 2010, após a eliminação nos oitavos de final ante a Espanha. «O que é que eu explico? Fale com o Carlos Queiroz», disse Ronaldo, há 12 anos.