Os futebolistas Cristiano Ronaldo e Lionel Messi juntaram-se recentemente numa campanha publicitária e a fotografia dos dois jogadores que marcaram os últimos anos do futebol mundial fez furor nas redes sociais.

O português mostrou-se agradado com o resultado final - uma imagem com os dois a jogarem xadrez - e transportou o jogo de tabuleiro para dentro das quatro linhas.

«Foi uma campanha que adorei fazer, algo que pretendia há muitos anos e concretizei um sonho de fazer uma campanha para a Louis Vitton. Será o meu quinto Mundial, estou focado e extremamente otimista de que as cosias vão correr bem. Xeque-mate vamos fazendo na vida. Gostava de ser eu a fazer o xeque-mate contra ele [Lionel Messi], seria bonito se acontecesse. Já que aconteceu num jogo de xadrez, no futebol seria mais», afirmou esta manhã, em conferência de imprensa, em Doha.

Contudo, Ronaldo não acredita que a conquista do Mundial 2022 pudesse encerrar o debate acerca de quem é o «GOAT», ou seja, o melhor de todos os tempos.

«Não vejo as coisas assim. Mesmo se ganhasse este Mundial haveria sempre esse debate. É como tudo na vida, há uns que gostam mais de loiras e outros de morenas. Adoraria ganhar esta competição, mas se me dissessem que não iria ganhar mais nenhum título até ao final da carreira, também ficava contente, tenho de estar orgulhoso de mim. Mais um Mundial na carreira não ficaria mal, adoraria e era um sonho para mim. É possível, vamos ver. Que as energias estejam do nosso lado e possamos fazer o melhor», rematou.

A estreia de Portugal no Grupo H está marcada para quinta-feira, diante do Gana, em Doha, antes de defrontar o Uruguai, a 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, a 2 de dezembro.