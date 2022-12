As lágrimas de Cristiano Ronaldo após a eliminação do Mundial 2022 frente a Marrocos correram mundo e despoletaram diferentes reações. Gary Neville, antigo colega de equipa do português no Man. United, considerou «horrível» a imagem deste a chorar em direção ao balneáro.



«Quero mencionar o Cristiano Ronaldo porque vi uma fotografia dele a chorar no túnel. Foi uma imagem horrível para mim. Naquele momento ele soube que o sonho de vencer o Mundial pelo seu país acabou. Todos já passámos pelo fim das nossas carreiras, mas ele é um dos melhores de sempre, senão o melhor. Foi horrível ver algo assim. Ele teve uns meses difíceis», referiu o ex-internacional inglês num podcast da Sky Sports.



Lembre-se que numa entrevista concedida a Piers Morgan, antes do Campeonato do Mundo, Cristiano Ronaldo criticou Gary Neville e assumiu que este não era seu amigo, assim como Wayne Rooney.



O capitão da seleção portuguesa marcou apenas um golo na prova que decorre no Qatar, golo esse que foi histórico uma vez que lhe permitiu tornar-se no primeiro a marcar em cinco Mundiais.