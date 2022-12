Ronald de Boer, antigo internacional pelos Países Baixos, considera que Fernando Santos terá uma decisão complicada para tomar em relação a Cristiano Ronaldo, na sequência da atitude do avançado no momento da sua substituição frente à Coreia do Sul.

«Não é apenas o Ronaldo, é a opinião de todos sobre ele, o peso que terás nos ombros por o deixares de fora. Terás de responder sobre isso, só se vai falar sobre isso, não sobre o jogo que fizeste com a Suíça, mas sim porque é que puseste o Ronaldo no banco, ou porque é que ele jogou de início», salientou de Boer, que trabalhou na última década como treinador-adjunto dos sub-19 do Ajax.

Se fosse o selecionador de Portugal, Ronald de Boer não colocaria Cristiano Ronaldo de início frente à Suíça, nesta terça-feira: «Não há uma decisão consensual, mas se fosse eu o selecionador, deixava-o no banco.»

«Levar a mal uma reação? O futebol é emoção, depende de como reages, mas é preciso ver o quadro geral. Neste momento, já há uma atmosfera negativa em torno do Cristiano, portanto ele devia ser mais esperto», finalizou o neerlandês, no talkSport.