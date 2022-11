Superada a gastrite que o afastou do último encontro de preparação antes do Mundial 2022, Cristiano Ronaldo assumiu esta segunda-feira que está «recuperado» e salientou os «bons treinos» que a seleção tem realizado.

O capitão da equipa lusa recordou as «memórias bonitas» dos outros quatro Mundiais em que participou e admitiu que está confiante de que poderá erguer o troféu a 18 de dezembro, no Qatar.

«É muito relativo, acredito muito que a nossa seleção tem um potencial enorme. Ganhar, isso veremos. Acredito que sim, tenho essa esperança e esse feeling, mas nestas competições temos de pensar com calma, pensar no primeiro jogo contra o Gana, que na minha opinião é o mais difícil. Começar com o pé direito para ganhar confiança e, a partir daí, é ir devagarinho», sublinhou em conferência de imprensa.

Ronaldo assumiu também que, para provar que esta é a melhor geração da história de Portugal, o grupo tem de conquistar a competição.

«Dizer que é a melhor seleção, veremos no final. Quem ganha é a melhor geração. Esta geração é muito boa, tem um potencial enorme, é um jovem. Vai ser bonito de ver, sabemos que a exigência é muito grande. Mas vamos pensar com calma e no jogo com o Gana para ganhar confiança. Para ganhar a competição temos de ser os melhores e, se acreditarmos que somos os melhores, temos de o mostrar dentro de campo», destacou.

No que toca a favoritos, o capitão luso aponta quatro nomes e reconhece que Portugal tem capacidade para surpreender os crónicos candidatos.

«Há aquelas seleções que vemos de maneira diferente e achamos que são mais favoritas, como Brasil, Argentina, França e Alemanha, que geralmente têm mais probabilidades ou uma pontinha de favoritismo para todo o mundo e para os adeptos. Em 2016, [no Europeu] ninguém dava nada por Portugal e ganhámos. Pode haver surpresas, e espero que neste Mundial possa haver outra vez», concluiu.

Portugal estreia-se no Mundial 2022 na quinta-feira, diante do Gana, no Estádio 974, em Doha.