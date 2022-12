Dietmar Hamann, antigo jogador alemão, não poupou críticas a Cristiano Ronaldo pelo comportamento do capitão de Portugal após a derrota frente a Marrocos (0-1), nos quartos de final do Campeonato do Mundo de 2022.

O atual comentador da RTE elogiou a forma graciosa como os marroquinos reagiram ao desaire frente a França (2-0), nas meias-finais da competição, recordando o que aconteceu na eliminatória anterior.

«Há uma semana, um dos melhores jogadores, Ronaldo, saiu de cena sem sequer cumprimentar os jogadores marroquinos no final do jogo. Eles venceram o jogo frente a Portugal, conseguiram algo histórico, e ele nem teve a dignidade de os congratular pelo que os marroquinos tinham alcançado», salientou Hamann.

Bem diferente, diz o ex-médio, foi a forma como os jogadores de Marrocos se comportaram após o apito final do duelo com a França.

«Agora, vês os jogadores marroquinos e a forma como cumprimentaram os franceses. A dignidade, a graciosidade que eles demonstraram na derrota. Brilhante», rematou Dietmar Hamann.