Depois da seleção portuguesa ter garantido a presença no Mundial 2022, Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem. Na publicação no Instagram, o capitão de Portugal apontou à conquista do título mundial no Qatar, o único que falta às cores nacionais.



Há muitas formas de alcançar o destino desejado, por vezes o caminho pode não ser tão direto como aquilo que desejávamos, mas o mais importante é mesmo chegar lá! A título pessoal, parto para o meu 5.º Campeonato do Mundo e para a minha 12.ª fase final de uma grande competição internacional por Portugal, com o mesmo entusiasmo do primeiro dia mas com uma ambição muito mais forte, uma ambição de ir ao encontro do desejo de todos nós: desejo de ganhar! Para já, podemos sorrir com a sensação de dever cumprido, de mais uma etapa resolvida. Mas não queremos ficar por aqui. Queremos mais! Queremos muito mais! Por nós, pelos nossos, por Portugal... Rumo ao Catar!», escreveu.



Ao que tudo indica, Cristiano Ronaldo vai disputar o quinto Campeonato do Mundo da carreira aos 37 anos. Portugal será, lembre-se, cabeça de série no sorteio que se vai realizar na próxima sexta-feira.