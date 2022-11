Eusébio ainda lidera a tabela de artilheiros de Portugal em Campeonatos do Mundo. No Mundial de 1966, o «pantera negra» marcou nove golos, mais dois do que Cristiano Ronaldo, que segue em segundo lugar após quatro participações.

No Qatar, o avançado luso assume que gostava de bater o recorde, mas retirou-lhe alguma importância.

«Como já referi noutras vezes e pode parecer um pouco vaidade, não sigo os recordes, eles é que me seguem. Nos últimos anos, tenho batido recorde atrás de recorde. Bater o recorde do nosso Eusébio seria ainda mais especial, mas não é algo que me tire o sono. Não vou deixar de comer a pensar nisso. Se ganhássemos a competição e não marcasse nenhum golo, assinava por baixo, juro pelos meus filhos. É o mais relevante para mim, é o que vai ficar escrito nos livros», frisou, em conferência de imprensa no centro de treinos do Al-Shahaniya, nos arredores de Doha.

Recorde-se que o avançado do Manchester United, aos 37 anos, vai participar pela quinta vez num Mundial, depois de 2006, 2010, 2014 e 2018.