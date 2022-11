Cristiano Ronaldo emocionou-se ao cantar o hino nacional no encontro antes da estreia de Portugal no Mundial 2022 contra o Gana.



O internacional português ficou à beira das lágrimas conforme foi possível ver nas imagens televisivas.



Recorde-se que o capitão da «equipas das Quinas» participa pela quinta vez num Campeonato do Mundo.